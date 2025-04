Kiderült, miért halt meg 39 évesen Michelle Trachtenberg

Kiderült, hogy február végén miért halt meg a Gossip Girl – A pletykafészek és a Buffy, a vámpírok réme 39 éves sztárja, Michelle Trachtenberg. A frissen nyilvánosságra hozott adatok szerint a halálát cukorbetegség szövődményei okozták.

Michelle Trachtenberg

Fotó: AFP/MICHAEL TRAN

A színésznő a halála előtt májátültetésen is átesett, a TMZ szerint elképzelhető, hogy erre is az elhízást és cukorbetegséget okozó zsírmájbetegség miatt volt szüksége. Mindenesetre igen rossz egészségi állapotban volt, a rendőrség azonban így is nyomozást indított a halála ügyében – bár idegenkezűséget eleve nem gyanítottak.

A boncolási jegyzőkönyvben természetesként jelölték meg Michelle Trachtenberg halálának okát, így a nyomozás is lezárult.