Szörnyű dolgokat művelt a fiatal színésznővel Mickey Rourke

Bella Thorne színész-énekesnőt elsősorban az erotikus OnlyFans-oldala miatt ismernek, de már régóta színészkedik, hiszen a Disney Channel gyereksztárjaként kezdte karrierjét az Indul a risza! című sorozatban. Azóta kisebb-nagyobb filmszerepekben is láthatták a nézők, mint a 2020-as Girl című filmben, melyben Mickey Rourke partnere volt. Thorne most látva a színész agresszív viselkedését a Celebrity Big Brother című realityben úgy döntött, kitálal arról, milyen borzalmas volt vele együtt dolgozni pár évvel ezelőtt.

Bella Thorne borzalmas tapasztalatokat osztott meg Mickey Rourke-ról

Fotó: Instagram/ bellathorne

Ez a kib*szott pasas undorító! Volt egy közös jelenetünk, ahol térdeltem, a kezeim teljesen hátra voltak kötözve.

A jelenet szerint egy fémcsiszolóval kellett volna a térdkalácsomhoz közelítenie – ehelyett a nemi szervemet ütötte vele a farmeromon keresztül. Újra és újra. Zúzódásaim lettek a szeméremcsontomon. Mickey-vel dolgozni életem egyik legrosszabb színészi élménye volt” – magyarázta közösségi oldalán Bella Thorne, aki arról is beszélt, hogy mennyire elszállt követelései voltak Rourke-nak és miatta került veszélybe a film befejezése is.

A színésznő elmondta, hogy őt küldték be Rourke lakókocsijába, hogy győzze meg folytassa a forgatást, ugyanis megsértődött, nem volt hajlandó, Thorne pedig könyörgött neki, hogy folytassa, hogy be tudják fejezni a filmet. Ez nagyon megviselte a színésznőt, de a csapat érdekeit nézte, mert a színész nélkül már nem tudták volna megoldani. Így félretette a büszkeségét és az ellenérzéseit, de most úgy döntött, ő is elmondja a világnak, milyen ember valójában Mickey Rourke, és még egy megalázó történetet felfedett a forgatás idejéről.

Rengeteg undorító dolgot tett velem azon a forgatáson. Az utolsó jelenetében például direkt gyorsított fel és pörgette fel a motorját, hogy teljesen beborítson sárral. Nem tudom, talán viccesnek gondolta, hogy megalázzon az egész stáb előtt

– idézi Bella Thorne kiakadását a Just Jared.

Súlyos dolgokkal vádolja Bella Thorne Mickey Rourke-ot

Fotó: PANAYOTIS TZAMAROS / NurPhoto

Mickey-t sokáig lecsúszott színésznek tartották, de aztán a 2008-as A pankrátor című filmmel újra beindult a karrierje, amiért Oscar-jelölést is kapott. Ezután a Vasember 2-ben is feltűnt, de az elmúlt időszakban már csak jelentéktelen szerepeket kapott.