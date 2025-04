Különleges helyen tölti a húsvéti ünnepeket Mikes Anna és Krausz Gábor

Krausz Gábor és Mikes Anna a TV2 Dancing with the Stars című műsorában ismerkedtek meg, kapcsolatuk pedig azóta annyira komolyra fordult, hogy januárban a sztárséf eljegyezte a táncosnőt a Maldív-szigeteki nyaralásuk során. Mikes Anna korábban egy interjúban elárulta, hogy hamarosan szeretne édesanya lenni, lány és fiú gyermekre is vágyik, amitől Krausz Gábor nem zárkózik el, mindent megtesz, hogy boldoggá tegye szerelmét. A férfinak előző házasságából, Tóth Gabitól született egy kislánya, Hannaróza.

A pár az idei húsvéti ünnepeket Olaszország gyönyörű, tengerparti városában, Amalfiban tölti, ahonnan számos romantikus fotót osztottak meg az Instagram-oldalukon. A képeken nemcsak a szerelmes pillanataikat örökítették meg, hanem a város lenyűgöző táját és a napfényes tengerpartot is megmutatták, amely még különlegesebbé teszi a pihenésüket.