Bugyiban, melltartóban fotózták a TV2 sztárját – képek

Csordás Cintia modell a TV2 valóságshow-jában, a Next Top Modelben lett ismert, 2024-ben sokat volt a képernyőn. Újabb posztjában öt képet is kitett, fehérneműben pózol a fotósnak.

Amikor kiesett a műsorból, Ördög Nóra arról beszélt, hogy Csordás Cintia „túl sok” volt, de Merő Péter azzal vigasztalta, hogy ennek ellenére sokat fejlődött, csak ez nem volt elég. "Büszkén távozok, mert szerintem zseniális, hogy a top hétbe bekerültem, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi esélyt kaptam. Annyit mondták már a lányok, hogy túlélő vagyok, hogy már egy kicsit tényleg el is hittem, talán meg is nyerhetem. Viszont tényleg nem éreztem volna fairnek, ha valamelyik másik lány megy haza, hiszen valóban sokszor kaptam esélyt a bennmaradáshoz. Nagyon sokszor kiközösítettek a lányok, sokan félreismertek engem, erre nem szeretnék emlékezni. Valószínűleg pszichológushoz is fogok menni... És mindent köszönök" – mondta búcsúzáskor.