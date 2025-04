Kiderült, mennyit keresett a szexképeivel Molnár Anikó

Molnár Anikó médiakarrierjét, ismertségét kihasználva indította el OnlyFans-oldalát, amely komoly bevételt termel neki. Az előfizetési lehetőségekről is beszélt a TV2 Titkok Ramónával című műsorban, elmagyarázva, hogy a cég kapja meg az előfizetőktől a pénzt, levonja a jutalékát, a többit megkapja az oldal üzemeltetője, majd leadózza.

Molnár Anikó

Fotó: Instagram / Molnár Anikó

A műsorban bevallotta, hogy három hónap alatt 17 milliót keresett, és ma is rendesen termel az oldal, állítólag nem tudja követni, mennyi pénze van. „Küldtek egy olyan számot... néztem, hogy jól akkor jól vagyok” – tette hozzá. Sokan akarják ezt csinálni, de szerinte a nők nem fognak fizetni egy férfiért. Úgy véli, hogy a nők nem vizuálisak, hanem lelkisek. „Így vagyunk beállítva. A pasik fizetnek, ez a lényeg” – magyarázta.

Tanácsokat is kérnek tőle sokan, hogyan lehet ebből bevételhez jutni. Úgy véli, neki a 20 év médiamúltja sokat segített, ismert volt, így sokkal könnyebb pénzt keresni netes erotikus tartalommal. Molnár Anikó arról is beszélt, hogy fizetni kell fotóst, helyszínt, ruhákat, azaz sok költség is van. „A bevállalós és szép csajnak meg kell értenie, hogy invesztálnia kell” – tette hozzá. Bővebben a videón: