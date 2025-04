Molnár Gusztáv: Dorinával úgy sejtjük, kislányunk lesz

Két hónapja jegyezte el barátnőjét Molnár Gusztáv, aki azóta egy kortyot sem ivott elmondása szerint, hiszen jövőre tervezik az esküvőt, sőt, családot is szeretnének alapítani.

„Jövő májusra tervezzük az esküvőt, s már elkezdtünk helyszíneket nézni. Az első esküvőm gyorsan megszervezett ceremónia volt, két tanúval, ám ezúttal amolyan igazi lagzit szeretnék...” – kezdte Molnár Gusztáv, akinek nagy tervei vannak a jövőre nézve, ez is segít neki leküzdeni a káros szenvedélyét.

Molnár elmondása szerint sokat segít a leszokásban, hogy minden perce be van osztva, mindig pontosan tudja, mikor mit fog csinálni, így nincs üresjárat, nincs olyan pont, ahol elcsúszna a dolog. Úgy érzi, kezd egyenesbe jönni, jelenleg napi nyolc órában dolgozik, és hamarosan visszaül az iskolapadba is, ugyanis egyetemre jelentkezett, mentálhigiénés szakember szeretne lenni. Nemrég egy kisebb szerepet is kapott az RTL Pokoli rokonok című sorozatában, és nagyon örült a lehetőségnek. Sőt, ha igazak a hírek egy másik népszerű műsorban, a Sztárboxban is feltűnhet a csatornán, de egyelőre ezt a hírt még nem erősítették meg.

Ezenkívül magánélete is rendben van, ami számára nagyon fontos, nemrég össze is költözött párjával, akivel közös jövőt terveznek, így a családalapítás is szóba került.

A kedvesem is nagyon szeretne már édesanya lenni. Dorinával úgy sejtjük, kislányunk lesz, de ha a sors fiút szán nekünk, annak is nagyon örülünk majd. Ez a gondolat adja most a legtöbb erőt számomra, mert ezt a célomat csak úgy tudom elérni, ha józan maradok

– mondta a Blikknek Molnár Gusztáv, aki terápiás módszerek és gyógyszer segítségével igyekszik végleg leszámolni az alkohol iránti szenvedélyével.