Párja életmentő műtétje miatt maradhat el Nádai Anikóék esküvője

Már öt éve alkot egy párt Nádai Anikó és Hajmásy Péter, akivel közös kisfiuk is született a kapcsolatból. A páros többször is tervezte már az esküvőt, azonban valami mindig közbejött, ami miatt el kellett halasztani. Most nagyon úgy tűnik, már megvan az időpont, azonban most is keresztülhúzhatja számításaikat a Hajmásyra váró komoly műtét. A műsorvezető azonban pozitívan áll hozzá, különleges tervei vannak a nagy napra.

Nádai Anikó 2020 októberében kezdett kapcsolatot Hajmásy Péterrel, aki aztán 2022 elején kérte meg a kezét, az esküvőre azonban máig nem került sor, viszont már abban az évben megszületett az első közös gyerekük, Alex. Az RTL műsorvezetőjének már született egy kisfia, Patrik az előző kapcsolatából, Kovács Dánieltől is. A kétgyerekes anyuka már nagyon vágyik az esküvőre, azonban mindig közbejött valami, ami miatt halasztani kellett. Tavaly elárulta, hogy közös házuk építése és a költözés miatt halogatják az esküvőt, most azonban már a szervezésre koncentrál, ugyanis idén nyár végén szeretnének rá sort keríteni. A bejegyzés megtekintése az Instagramon N Á D A I A N I K Ó (@nadai_aniko) által megosztott bejegyzés A hamarosan induló Házasodna a gazda című reality műsorvezetője nagy terveket sző az esküvőre, egyik legnagyobb vágya, hogy nagymamája kísérje őt az oltárhoz, ugyanis az édesanyja már nem lehet jelen a nagy napon, ugyanis pár évvel ezelőtt elhunyt. Nagyon remélem, hogy a 89 éves nagymamám kísérhet majd az oltárhoz. Nagyon közel állunk egymáshoz, és ez egy olyan pillanat lenne, amit mindketten örökre a szívünkben őriznénk. Bízom benne, az egészsége megengedi, hogy ott legyen velem ezen a fontos napon – reménykedik Nádai Anikó, aki már nagyon izgatott az esküvő miatt, de a lánybúcsúját is nagyon várja, bár elmondása szerint az a legnagyobb rejtély, hiszen barátai szervezik, semmit nem tud róla, csak annyit, hogy külföldre utaznak majd. A jegyespár pozitívan tekint a jövőbe, és úgy gondolják, végre egy meghitt ceremónián, szeretteik körében ki tudják mondani a boldogító igent, azonban Hajmásy Péter komoly betegsége miatt megtörténhet, hogy újra halasztaniuk kell az esküvőt. A férfi korábban már beszélt róla, hogy gyerekkora óta szívproblémái voltak, azonban nemrég súlyosbodott az állapota. Nekem világ életemben szívritmuszörejem volt, illetve billentyűproblémám, de most találtak egy aorta ascendens nevezetű dolgot... Nyitott szívműtét, meg billentyűcsere, meg hálózás, meg felvágnak, megállítják a szívedet... - magyarázta korábban Hajmásy Péter, aki még nem tudja, hogy pontosan mikor kerül sor a nyitott szívműtétre, így még az is lehet, hogy emiatt halasztódik a nyár végi esküvőjük. A bejegyzés megtekintése az Instagramon N Á D A I A N I K Ó (@nadai_aniko) által megosztott bejegyzés Természetesen Peti egészsége a legfontosabb a számunkra. Sajnos, kiszámíthatatlan, hogy mikor kerül sor a műtétre, de ha úgy alakul, hogy előbb kell elvégezni, akkor ezt is megoldjuk együtt. Emiatt persze, van bennünk egy kis bizonytalanság, de mi hiszünk abban, hogy bármi is jön, közösen átvészeljük" – mondta a Blikknek Nádai Anikó, aki úgy gondolja, hogy nem fog változni a kapcsolatuk az esküvő után sem, mert már így is minden tökéletes, épp ezt szeretnék együtt megünnepelni.

