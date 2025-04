Titokzatos férfi tűnt fel a magyar énekesnő mellett – videó

A Nemazalányként is ismert Halastyák Fanni az Ázsia Expresszt még Szlépka Armand oldalán nyerte meg, majd Fenyvesi Barnával jött össze – a mostani párjáról azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy kicsoda, noha az énekesnő még egy videót is megosztott magukról a TikTokon.

„Jó nagy köcsögöknek lettünk beállítva, de ahhoz képest mi szép kis vázák vagyunk együtt” – írta az ölelkezős, csókolózós videóhoz Halastyák Fanni, a párja arcát azonban kitakarta.

A követők körében természetesen így is megindult a találgatás, hogy kiről lehet szó, többek között a Kőgazdag fiatalokból ismert Bárány Aurélre, illetve a korábban Opitz Barbi mellett feltűnt Serleg Albertre is érkezett tipp. Utóbbit a Bors is megkereste, az influenszer azonban nem kívánt semmit hozzáfűzni a témához.