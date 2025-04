Összeesett a futópadon, 44 évesen meghalt a Netflix sztárja

Edzés közben halt meg a német testépítő sztár, Vittorio Pirbazari, aki többek között a Netflix Dogs of Berlin (Berlin kopói) című sorozatában is szerepelt – írta a Mirror. Állítólag futópadon, edzőteremben esett össze és halt meg, halálát Said Ibrahim színész és filmrendező jelentette be.

Elhunyt Vito Pirbazari

A rendező arról beszélt, hogy „Vito” ugyan nagydarab, izmos ember volt, akár veszélyesnek is tűnhetett, valójában lágy szíve volt, kedves emberként ismerték. „Sok erőt kívánok a családnak. Sok erőt kívánok a barátainak” – tette hozzá.

Állítólag szívrohamot kapott futópadozás közben, bár ezt még nem erősítették meg. Vittorio pár nappal a halála előtt még feltöltött magáról egy szelfit az Instagramra. Halála előtt nem sokkal egy majdnem végzetes autóbalesetet is szenvedett, csigolyatörést és szenvedett, és mindkét lábán megsebesült.

Az iráni, teheráni születésű testépítő Berlin kopóiban négy részben szerepelt, mellette olyan produkciókban tűnt fel, mint az új Tetthely, vagy a Jokah & Tutty, amelyben 10 epizódban volt látható.