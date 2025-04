Fél éve omlott össze Noszály Sándor élete: A történteket végleg magam mögött hagytam

Noszály Sándor még tavaly osztott meg ijesztő videókat a közösségi oldalán, melyeken zavarodottan beszélt, alig lehetett érteni, amit mondott, sokan aggódtak érte. Végül testvére, Noszály Andrea tisztázta, hogy a teniszező bipoláris zavarral küzd, ezért hazatérését követően a pszichiátrián kezelték. Azóta ő is többször elmondta már, hogy folyamatos gyógyszeres kezelésre van szüksége ahhoz, hogy teljes életet élhessen, de most úgy tűnik, hogy sikerült átjutnia a mélyponton, a teniszhez is visszatért, ami nagy segítségére van.

Noszály jelenleg a Budapesti Tenisz Centrum csapatánál dolgozik oktató-edzőként, és közben a gyógyulására koncentrál, de a sporttal kapcsolatban is vannak még tervei a jövőre nézve. Legutóbbi videójából az is kiderült, hogy remek formában van, és a pozitív tapasztalatai, jó eredményei is sokat segítenek neki az állapota fenntartásában.

Ismét megcsináltam azt a tenisz kihívást, amit már többször is láthattak tőlem a követőim. Az, hogy ma is megy, számomra is azt bizonyítja, hogy bőven van még bennem energia és a történteket végleg magam mögött hagytam.

Tele vagyok életerővel és tervekkel is. Rengeteget tanított nekem a mögöttem álló rövid, de annál intenzívebb időszak" – válaszolta a Bors érdeklődésére Noszály Sándor, aki örült az érdeklődésnek, mert végre azt mondhatja, hogy remekül érzi magát. Munkája számára nem is munka, hanem azt csinálja, amit igazán szeret, és ez sokat jelent számára.

Noszály azóta követőinél is jelentkezett egy bejelentéssel, de a lapnak is sejtelmesen fogalmazott arról, hogy nagy dologra készül.

1-2 héten belül egy nagy projektbe kezdek! A mentális egészségünk lesz a porondon

– írta legújabb bejegyzésében a teniszező, aki egyelőre még nem árult el további részleteket a terveiről.