Így érzi magát harmadik sztrókja után a Nox tagja, Nagy Tamás

Mint korábban beszámoltunk róla, a Nox alapító tagja, Nagy Tamás csak rövid időre jelent meg a színpadon az együttes márciusi nagy koncertjén, az MVM Dome-ban. A közönséget nagyon megijesztette, amikor botra támaszkodva sétált fel a színpadra, sokan aggódó üzeneteket küldtek, hogy mi történt vele és gyógyuljon meg mihamarabb. A találgatások miatt Péter Szabó Szilvia akkor elárulta, hogy társa sztrókot kapott, ezért nem tudott úgy részt venni a produkcióban, ahogyan szeretett volna. Most Nagy Tamás is megszólalt harmadik sztrókjáról, és azt is elárulta, hogyan érzi magát az eset után.

Nagy Tamás elmondása szerint tavaly év végén történt az eset, amikor épp egy próbára igyekezett, ráadásul autóval érkezett, szerencséjére nem vezetés közben történt a baj.

„Az egyik próbára vezettem épp, és miután megérkeztem, éreztem, hogy valami nincs rendben. Rosszul lettem, és onnantól kezdve teljes filmszakadás. Elveszítettem az eszméletemet, és csak a kórházban tértem magamhoz. Ott mondták el, mi történt velem. Addig igazán fel sem fogtam, mi is zajlott le. Lassan gyógyulok, de ha egy szóval kellene válaszolnom, élek, és ez a legfontosabb!” – mondta a Nox alapító tagja, aki úgy érzi, hogy egykori életvitele miatt történik vele mindez.

Ez a harmadik sztrókom. A múltban sok stressz ért, és a vérnyomásom is magas volt. Régen két végén égettem a gyertyát.

Ezt nem szabadott volna. Ma már tisztán látom, hogy ez nem volt helyes. Nagyon sokat tanultam a múltbéli hibáimból, de sajnos a test nem felejt” – magyarázta a Storynak Nagy Tamás, akinek még hosszú hónapokra van szükség a gyógyuláshoz, jelenleg is mankóval tud közlekedni, miközben rehabilitációra jár és próbál minél előbb felépülni.