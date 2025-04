Máris szakíthatott új párjával a Házasság első látásra szereplője

Oláh Orsit a nézők a TV2 párkereső realityjéből ismerhették meg, melyben egy párt alkotott Széplaki Zoltánnal, azonban a kapcsolatuk válással végződött. A Házasság első látásra szereplője nemrég nyilatkozott az Origónak arról, hogy nem adta fel a párkeresést, majd hamarosan azt is elismerte a közösségi oldalán, hogy találkozott valakivel, akivel úgy tűnik, minden a helyére került.

Bár sokan úgy gondolták, sínen van Oláh Orsi élete a sok megrázkódtatás után, azonban komoly egészségügyi problémájáról is hírt adott nemrég, ami miatt egy nehéz döntést kellett meghoznia, hamarosan komoly műtétre lesz szüksége. Most újabb sejtelmes bejegyzést osztott meg, ami viszont arra enged következtetni, hogy talán mégsem olyan felhőtlen az új kapcsolata sem, az is lehet, hogy már szakított a rejtélyes férfival.

A bejelentés óta nem beszélt a kapcsolatáról, viszont az biztos, hogy Egyiptomba már a férfi nélkül utazott, hiszen egy képen sem bukkan fel. Ez még nem is adna okot a találgatásokra, azonban a legutóbbi bejegyzése igen. Oláh Orsi megosztotta ugyanis azt a beszélgetést, melyben arra kérte a mesterséges intelligenciát, hogy fejtse ki, szerinte mi a probléma az Orsi korosztályába tartozó férfiakkal. Az felsorolt neki pár fontosabb dolgot, mint a kötődési problémák, vagy a felelősségvállalás, majd a TV2 egykori sztárja érdekes véleményt fogalmazott meg ezzel kapcsolatban.

Tudatában vagyok annak is, hogy a türelemről is szól. De vannak alap dolgok! Az egyik, hogy senkit sem akarok nevelgetni. Csiszolódni oké, de nevelni nem! A párja szeretnék lenni, nem az anyja! De mindenki érzi, mennyit bír tolerálni

– szúrta ki a Bors Oláh Orsi véleményét, azt azonban nem tudni, hogy mostani kapcsolatáról lehet-e szó. Követői szinte biztosra veszik, hogy máris szakított a rejtélyes férfival.