Komoly műtétre készül a Házasság első látásra szereplője

Oláh Orsit a TV2 Házasság első látásra című, nagy sikerű realityjében ismerhették meg a nézők, azonban elég megosztó személyisége volt a második évadnak. A fiatal nő sosem titkolta, hogy nehéz sorsa volt, ezért is volt sokszor távolságtartó. Bár a műsorban nem találta meg élete szerelmét, sőt, nagyon örült, amikor végre kimondhatta azt, hogy szeretné befejezni a házasságát Széplaki Zoltánnal, de azóta már rátalált a boldogság egy rejtélyes férfi személyében. Bár úgy tűnhetett, most már sínen van Orsi élete, azonban nemrég aggasztó bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán.

Oláh Orsi és volt férje, Széplaki Zoltán a Házasság első látásra című műsorban

Fotó: Instagram.com/olah_orsi_/

Oláh Orsi már korábban is beszélt arról, hogy 16 éves korában csomót találtak a mellében, azt pár évvel később el is távolították, ám úgy tűnik, a probléma kiújult, ugyanis tíz év után újra csomók jelentek meg a testében. A fiatal nő kifejtette, hogy családjában nem először fordult elő a daganatos megbetegedés, így, ha arra kerül a sor, valószínűleg a maszektómiát, azaz a mellei teljes eltávolítását fogja választani, hiszen az életéről van szó. Ennek ellenére most egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznia, hiszen nemrég kiderült, az egyik mellében növekedésnek indult a csomó, ami azt jelenti, hogy mindenképpen el kell távolítani.

A bal oldali egy új csomó, amivel fél évvel ezelőtt felkerestem az orvost. Szerencsére ez a csomó nem nőtt, a jobb oldali viszont nőtt.

Pár milliméterrel lett nagyobb, de ez már 2021 óta tart. Eleve nekem ebből a mellemből volt már kiműtve csomó, de egyelőre most még nincs szükség egy új beavatkozásra. Fél év múlva azonban újra ránéznek, és ha változik a mérete, akkor ki kell venni” – idézi a Bors Orsi egy korábbi vallomását, aki most elhatározta, hogy nem halogatja a dolgot.

Ma már dolgozom, de délelőtt el kéne indítani a masztektómiával kapcsolatos dolgokat.

Amit ma meg kéne ugrani, hogy kell egy időpont a helyi tb-s nőgyógyászhoz, aki csak egy beutalóval megtámogat az onkológiára” – írta egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben Oláh Orsi, aki egyelőre több információt nem osztott meg az állapotáról.