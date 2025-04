Egyre aggasztóbb Opitz Barbi helyzete, már barátaival sem áll szóba

Évekig botrányos kapcsolata miatt figyeltek az emberek Opitz Barbira, aki zenei karrierjét is elhanyagolta az utóbbi időben. Bár már úgy tudni, végleg szakított Serleg Alberttel, aki miatt sokan elfordultak tőle, még a családja is, mégsem ez lehetett az egyetlen gond. Most Opitz legjobb barátja árulta el, hogy az énekesnő körül továbbra is aggasztó dolgok történnek, már a barátaival sem áll szóba.

Évek óta jó barátságot ápol Opitz Barbi és a magyar Ken babaként megismert Einwiller Gregor, aki többször is megvédte az énekesnőt a nyilvánosság előtt, amikor botrányos kapcsolata miatt támadták. Sőt, magától Serleg Alberttől is igyekezett megóvni barátnőjét, bár ezzel nem járt túl sok sikerrel. Opitz és Serleg kapcsolatának kezdetén már több barát is megszólalt, hogy az énekesnő elfordult tőlük a párja miatt, azonban ezt sosem erősítette meg, sőt Opitz többször is nehezményezte, hogy ellene beszélnek az állítólagos barátai. Bár már úgy tűnik, végleg véget ért a viharos kapcsolat, sőt, Opitz Barbi az utóbbi időben egyre több időt tölt a Házasság első látásra második évadából ismert üzletember, Szolnoki Szabolcs társaságában, de állítólag vele csak üzleti és baráti kapcsolatban állnak. Valami mégsem stimmel az énekesnő körül, ugyanis jó barátja, aki a Serleg Alberttel kapcsolatos botrányok idején is mellette állt, sem tud Opitz Barbiról semmit. A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🆅🆅 🅶🆁🅴🅶 👱🏻‍♂️🦄🧜🏻‍♂️ (@einwillergregor) által megosztott bejegyzés Einwiller Gregor a közösségi oldalán tett közzé sokatmondó bejegyzést, amire rögtön sokan felkapták a fejüket, vajon mi lehet közte és Opitz Barbi között. Hiányzol! Nincs igazi Ken Barbie nélkül – írta egy régi közös videójuk mellé, majd egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben még egy idézetet is megosztott, ami sokak szerint Barbinak szólt. Nem a te feladatod megmenteni a másikat. Akármilyen nehéz is ezt elfogadni – írta Einwiller Gregor, aki valószínűleg hiányolja barátnőjét, akiről egyelőre nem tudni, milyen okokból szakította meg a kapcsolatot barátjával. Sokan érdeklődtek a nyilvános üzenet után a magyar Ken babánál, azonban ő rövidre zárta a dolgot és újra Instagram-történetben üzent, melyben azt is leszögezte, hogy nem tud semmit Opitz Barbiról, ugyanis egy jó ideje nem beszélnek. „Megkérem a bulvármédia munkatársait, hogy ne nálam érdeklődjenek Opitz Barbival kapcsolatosan, mert nem tudom, mi van vele! Sajnos egy ideje már nem vagyunk olyan szoros baráti kapcsolatban, mint amilyenben voltunk… Viszont nem szeretnék ez ügyben bővebb információt megosztani senkivel!” – idézi a Ripost Einwiller Gregor legújabb bejegyzését.

Már nem beszél egymással Greg és Opitz Barbi

Fotó: Einwiller Gregor Instagram

