Tovább bonyolódik Opitz Barbi botránya: dühösen üzent az őt kritizáló barátjának

Évek óta jó barátságot ápolt Opitz Barbi és a magyar Ken babaként megismert Einwiller Gregor, aki többször is megvédte az énekesnőt a nyilvánosság előtt, amikor botrányos kapcsolata miatt támadták. Sőt, magától Serleg Alberttől is igyekezett megóvni barátnőjét, bár ezzel nem járt túl sok sikerrel. Egy ideje véget ért az énekesnő és agresszív barátja botrányos kapcsolata, de úgy tűnik, valami még sincs rendben körülötte, ugyanis most jó barátja egy aggasztó üzenettel jelentkezett a közösségi oldalán.

Hiányzol! Nincs igazi Ken Barbie nélkül

– írta Greg egy Instagram-bejegyzésben, és még további üzeneteket is közzétett Opitz Barbiról, melyekben arra panaszkodott, hogy barátságuk megszakadt, az énekesnő nem keresi őt, nem beszél vele. Erre most Opitz is reagált, akinek nem igazán tetszett egykori jó barátja kirohanása, keményen és dühösen vágott neki vissza.

„A legújabb hírek szerint aggasztó hírek jelentek meg rólam… Arról szólt a cikk, hogy egy régi-régi, régebbi barátot megkérdeztek, mit tudna rólam infózni, mi van velem... Rendben, ezzel nincsen semmi gond, amíg nem tárulkoznak ki rólam, meg nem kezdenek el rólam hazudgálni" – magyarázta korlátozott ideig elérhető Instagram-videójában Opitz Barbi, aki a Ripost korábbi cikkére is utalást tett, mivel Greg is utalt arra, hogy keresik az üggyel kapcsolatban, de nem szeretne bővebben nyilatkozni.

Opitz elég idegesen reagált arra is, hogy kritizálták amiatt, hogy az utóbbi időben nem jelentkezett új zenékkel és csak botrányaival hívja fel magára a figyelmet. Most tisztázta, hogy jelenleg épp emiatt tűnt el a nyilvánosság elől, hiszen új zenéken dolgozik és az alkotáshoz nyugalomra van szüksége. A mondandója végén pedig mindenkit megnyugtatott, hogy minden a legnagyobb rendben van vele, és vannak barátai is, aki támogatják és mellette állnak.

Jelenleg csak a jó dolgokra koncentrálok. És akik számítanak, akiket szeretek, a szeretteim, a család, a barátaim, mellettem állnak.

Bárkit meg lehet keresni a barátaim közül, senkiből nem fogtok információt kihúzni rólam. Egy igaz barát nem fog pletykálni. Tiszteletben tartják a határokat…” – idézi a Bors Opitz Barbi szavait, aki ezzel Greg állításaira vágott vissza.