Ördög Nóra az Origónak: Nem szeretném folyton azt éreztetni, hogy nálam minden tökéletes

Ördög Nóra 2022-ben nyerte meg legutóbb a legjobb műsorvezetőnek járó díjat, azonban az elmúlt években személyesen nem tudott köszönetet nyilvánítani a rendezvényen, ugyanis kötelessége elszólította: általában ebben az időszakban forgatják az Ázsia Expresszt. Most viszont úgy alakult, hogy részt tudott venni az idei Televíziós Újságírók Díjátadóján, ami nagy boldogsággal töltötte el. Úgy gondolja, talán nem a véletlen műve, hogy épp most tudott személyesen is jelen lenni, mert idén ez a díj különösen nagy jelentőséggel bír a számára.

Ördög Nóra nyerte a legjobb női műsorvezető díját a Tévés Újságírók Díjátadóján

Fotó: Schumy Csaba

A műsorvezető négy műsorért kapta a jelölést a kategóriában: az Ázsia Expressz, a Megasztár, a Next Top Model Hungary és a Séfek séfe műsorvezetéséért.

Ördög Nóra a díj átvétele közben viccesen meg is jegyezte, reméli, nem a műsorok mennyiségéért kapta meg a díjat, hiszen az őszi szezonban előfordult olyan hét, amikor hétfőtől vasárnapig képernyőn volt. Épp ezért sem gondolná senki, hogy Ördög Nóra néha elbizonytalanodik önmagában, most azonban utalt arra, hogy bizony ő is küszködik, és köszönőbeszédében is arra tett utalásokat, hogy voltak nehéz pillanatai az elmúlt időszakban.

Ördög Nóra az Ázsia Expressz forgatásán

Fotó: TV2

Ezekben a helyzetekben az ember kapaszkodókat keres, és ebből az egyik például az, hogy a szakmájában elismerik-e, és kap-e megerősítést, hogy amit tud, az tényleg értékes. Az elmúlt két évben nem én kaptam ezt a szakmai díjat.

Nincs bennem semmilyen fajta irigység a kolléganőimmel szemben. Pont a Glamour-gálán ott ültünk Adéllal, Ramival (Csobot Adél, Lékai-Kiss Ramóna – a szerk.), és arra gondoltam, hogy tényleg tiszta szívből tudok bárkinek örülni, és itt is ugyanúgy tudtam volna örülni, hogy ha Rami veszi át ezt a díjat, vagy akár Adél.

De közben mégis nagyon sokat jelentett számomra, hogy pont egy ilyen gyötrődős időszak után, most ezt a díjat végül én vehettem a kezembe.

Nagyon sokat dolgoztam tavaly, tavalyelőtt is, ez egy nagyon dolgos, feszített időszak volt” – kezdte az Origónak Ördög Nóra, akinek most szüksége volt egy kis energialöketre, pozitív visszajelzésre azzal kapcsolatban, hogy jó úton halad, jó az, amit csinál.