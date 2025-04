Egyre durvul a családi viszály: már szóba sem áll testvérével Tóth Gabi párja

Papp Máté Bence úgy fogalmazott, hogy az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor ő és Tóth Gabi elvállalták a TV2 táncos show-ját és neki még kevesebb ideje jutott a Fricskára. Állítása szerint Papp Gergely ezt nehezen viselte, ekkor fajult odáig a viszály, hogy már nem is beszéltek egymással, egy harmadik fél, egy mediátor próbált köztük békét teremteni, de nem sikerült, ezért oszlott fel a csapat.

A táncos Tóth Gabinak is nagyon hálás, amiért ebben a nehéz időszakban teljesen mellette állt, és próbálja biztatni arra, hogy egyedül is megállja a helyét. A haragban lévő táncosok szülei is igyekeznek pozitívan hozzáállni a helyzethez, úgy gondolják, hogy úgyis megoldódik a testvérek közötti nézeteltérés, csak most egy ilyen szakaszát élik az életüknek, amikor külön kell fejlődniük.