Hónapokig titkolta barátnőjét Peter Srámek

Peter Srámek jó ideje azt állítja, hogy egyedülálló, azonban most elismerte, hogy kapcsolatban élt, azonban mindvégig titkolta. Most elárulta, hogy volt valakije, azonban már véget is ért a fellángolás, de ő egyáltalán nem szomorkodik miatta, hiszen karrierjére koncentrál, nagy tervei vannak a jövőre nézve.

Én már nem foglalkozok az ideális nővel, számomra az sokkal fontosabb, hogy milyen ember. Nagyon sokra tartom azt, aki odaadó, jókat tudunk beszélgetni, képes örülni a kis dolgoknak is.

Tudom, hogy mindenki azzal jön, hogy a belső fontos, de ez tényleg így van, mindamellett, hogy férfiból vagyok, nem tagadom, szeretem a szép lányokat” – ismerte el Peter Srámek a Borsnak, aki azt is elárulta, hogy újra egyedülálló, mivel pár hónappal ezelőtt szakított barátnőjével, mert nem bizonyult tartósnak a kapcsolat.

Az énekes jelenleg is saját dalokon dolgozik, Nótár Maryvel közös duettje is nagyon sikeres, most pedig Delhusa Gjon is közreműködik az egyik slágerében. Elmondása szerint mindig igyekszik újat mutatni a rajongóknak, ezért egy igazán nagy koncertet tervez, mert az utóbbi időben is dupla fellépéseket kell terveznie a nagy érdeklődés miatt, még az arénát sem tartja kizártnak, de valószínűleg csak jövőre valósulhat meg. Úgy érzi, most kerek az élete és nagyon szerencsésnek érzi magát, hiszen sok felkérést kap, tévéműsorokban szerepelt és a jövőben is fog, így nem bánkódik amiatt, hogy magánéletében még nem találta meg a párját.