Meghalt a Dallas sztárja, Priscilla Pointer

Priscilla Pointer – elismert színházi, televíziós és filmszínésznő, valamint David, Katie és Amy Irving édesanyja – százéves korában, békésen, álmában hunyt el. Remélhetőleg most két imádott férjével és sok-sok kutyájával újra együtt lehet odaát. Nagyon fog hiányozni

– írta a színésznő családja. Pointer májusban lett volna 101 éves.

Priscilla Pointer

Priscilla Pointer 1924. május 18-án született New Yorkban. Színészi pályafutását a színházban kezdte az 1940-es évek végén, és számos Broadway-produkcióban szerepelt, többek között Tennessee Williams műveiben, mint például a Vágy villamosa. Férjével, Jules Irving rendezővel együtt alapították meg a San Francisco Actors' Workshopot, amely később a New York-i Lincoln Center Vivian Beaumont Színházának vezetését is átvette. Pointer filmes karrierje az 1970-es években indult, és gyakran alakított anyaszerepeket. A legismertebb alakításai közé tartozik Eleanor Snell karaktere a Brian De Palma által rendezett Carrie-ben (1976), ahol saját lánya, Amy Irving karakterének édesanyját játszotta - írta a Mafab.

1954 óta 94 tévés vagy filmes alkotásban játszott, a Dallas című sorozatban 44 epizódon keresztül alakította Rebecca Barnes Wentworth karakterét, Pamela Barnes Ewing (Victoria Principal) és Cliff Barnes (Ken Kercheval) édesanyját.