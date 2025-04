Saját műsort és fesztivált indít Pumped Gabo

Pumped Gabo bejelentette, amit korábban megígért: az Instagramon szervez új fesztivált, május 1-én interaktív formában indítja el a realityjét, a Gabolandet. „Régebben is eljátszottunk már a három hónapos Balaton Sound gondolatával, de ez a fesztivál tavaly végérvényesen bezárta kapuit. A Farm VIP viszont meghozta nekem az igazi ihletet, a jóisten akarta, hogy elmenjek oda, hogy lássam, hogyan működnek a dolgok a pajtában és a parasztházban. Ott tényleg megtapasztaltam, hogy milyen az élet egy igazi közösségben, hogyan funkcionálnak a férfi és női szerepek, és ezek milyen klasszul kiegészítik egymást a hétköznapokban; innen jött a Gaboland ötlete is” – mondta a Ripostnak.

Nézze meg Pumped Gabo Instagram-posztját!

„Az lesz a lényege az egésznek, hogy önfenntartó lesz, zöld, öko. A Balaton Soundot nem fogják már újraépíteni, mert óriási költség lenne. Mi a tartósságra és az állandóságra mennénk rá, tehát amit felépítünk, azt szeretnénk, ha száz év múlva is ott lenne, de nyilván egyre inkább bővítenénk. Az emberek ott laknak, dolgoznak, és mindenki kiveszi a részét ennek a fesztiválnak az építésében és működtetésében. A reality első részét május elsején tesszük közzé, és mivel interaktív lesz, el tudnak majd jönni az emberek, és tudunk találkozni, együtt flesselgetni” – tette hozzá a realitysztár.

Pumped Gabo a Farm VIP-ben

Fotó: TV2

„Első körben kimegyünk majd egy kisebb településre, van már olyan polgármester, akivel ez meg van beszélve, és szeretettel vár bennünket. Ki is vettem ott egy házat, először 20-30-an leszünk, aztán majd pár százan, pár ezren és sok százezren. Remélem, mindenki megtalálja majd benne a maga elképzelését, de már most rengetegen írtak, zenészek, tartalomgyártók, hogy nekik is tetszik az ötlet, és beszállnának. Most még kicsi a költségvetésünk, de egyre több embert fog érdekelni a dolog, míg végül egész Magyarország egy hatalmas Balaton Sound lesz!” – mondta még Pumped Gabo.