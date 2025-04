Egy éve titkolja súlyos betegségét Radics Gigi

Az énekesnő a Titkok Ramónával című műsorban tett megdöbbentő bejelentést, hiszen most beszélt először súlyos betegségéről, amit már egy éve titkol a nyilvánosság elől. Radics Gigi azt is elárulta, már a műtéten is túl van, de nagyon megviselte őt ez az időszak.

Sokan úgy gondolhatták, Radics Gigi végre újra sínen van miután szakított kislánya édesapjával, hiszen nemrég vallotta be, hogy újra szerelmes, sőt, párjával, Mackó Mikivel nemrég össze is költöztek. Most azonban a Titkok Ramónával című műsorban megnyílt az énekesnő, és bevallotta, hogy boldogságát beárnyékolta súlyos betegsége, amiről Lékai-Kiss Ramónának beszélt először nyilvánosan. Tavaly volt egy nagy mélypont az életemben, amikor kiderült, hogy endometriózissal küzdök. Pont előtte volt a Dancing with the Starsban való szereplésem, és az brutális volt. 12 órákat táncoltunk, folyamatosan mentem, semmire nem volt időm. De megtörtént a műtét, és egyszer csak megállt az élet. Otthon maradtam, lábadoztam a műtétből, voltak komplikációk is, ráadásul influenzásak is lettünk a gyerekemmel" – emlékezett vissza Radics Gigi, aki jelenleg A Nagy Duettben látható Visváder Tamás oldalán. Radics Gigi és Visváder Tamás A Nagy Duettben

Fotó: TV2 Az énekesnőt nagyon megviselte ez az időszak, és csak azért fohászkodott, hogy legyen már jól végre. Viszont a váratlan betegség megtanította arra, hogy a saját boldogságát helyezze előtérbe és ne a karrierjét, azóta sokkal jobban odafigyel magára és a szeretteire is. És most már jól is vagyok, de kellett hagynom időt arra, hogy megismerjem önmagam, tudjam, hogy mi a jó nekem. Egyébként tényleg azt gondolom, hogy az ember holtig tanul, és én is így vagyok ezzel, de jó úton haladok. Közben pedig lett egy szerető társam, aki tényleg mindenben támogat, összezárunk, és ilyet még egy emberrel sem éreztem, akivel kapcsolatban voltam” – mondta Radics Gigi, aki persze a kapcsolatáról is bővebben mesélt a TV2 műsorában Lékai-Kiss Ramónának.

