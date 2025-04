Radics Gigi az új párjáról mesélt az Origónak: Harmóniában élünk, és már csak erre vágyom

„A legnagyobb kihívás talán az volt a felkérés során, hogy tudtam, ez az egyik legszórakoztatóbb műsor a TV2-nél és ehhez méltóan kell majd hozni a produkciók hangulatát is. Ezért is voltam sokkal bevállalósabb már a dalválasztásoknál is, így került a repertoárunkba például mulatós zene is. Én alapból nagyon bírom a humort és ezt vegyíteni a zenében egy új kihívás volt, de úgy látom a közönség visszajelzéseiből, hogy ez működik is. Persze rengeteg munka van mindegyik produkciónkban, sokszor a legkönnyebbnek tűnő dal tud a legnehezebb lenni a felkészülés során. De ígérem, lesznek még meglepetések, nagyon készülünk!”– magyarázta.

Kislánya, Bella nagy rajongója a műsornak, így nem csoda, hogy minden adást megnéz, sőt, tanácsokat is ad édesanyjának. „Nagyon imádja, ha színpadon vagyok. A vicces jeleneteket is érti, és már most kifinomult a humora és tudja, hogy ha anya éppen szerepel egy jelmezben, akkor az vicces és nagyon tud nevetni rajta. Imádja a szép sminkeket, a hajamat mindig megdicséri, és hát a csillogós ruhák, na azok a kedvencei. Persze, hogy szokott tanácsot adni, általában azt, hogy nagyon siessek haza hozzá, ha vége a műsornak”– árulta el.

Hozzátette, amennyiben kislánya is a zenei pályát választja, teljes mértékben támogatná őt. „Ha a saját családom, a szüleim nem látják meg bennem a tehetséget 5-6 éves koromban, és ha ezzel együtt nem segítik a pályámat, akkor nem tudtam volna kibontakozni és azt csinálni most, amire mindig is vágytam. Ha Bella majd énekes szeretne lenni, akkor persze aggódni fogok, hiszen én ennek a pályának már jól ismerem a szép és árnyoldalát is, de mindenképpen támogatni fogom. Ha másban lesz tehetsége, vagy mást szeretne csinálni, akkor persze abban fogom támogatni”– hangsúlyozta.

Radics Gigi Endrefalván született, ami ma is fontos helyszín az életében. Bella is gyakran ellátogat a faluba, mivel az énekesnő számára fontos, hogy kislánya megismerje a gyökereit. Bár már sok mindent elért, vannak még céljai.