Szörnyű tévés feldolgozások, amelyekben csalódtak a nézők

Sokszor csak egy bevált, ismert címet használnak csalinak, de az eredmény messze elmarad a várakozásoktól.

A Grease például 6 millió dollárból készült, 400 milliót hozott: bárki komolyan gondolta, hogy John Travolta és Olivia Newton-John nélkül érdekes lesz majd egy előzménysorozat?

Kojak feltámasztása sem volt egy okos ötlet, hamar el is halt a próbálkozás.

Sokszor előfordul, hogy egy már ismert film vagy sorozat nevét felhasználva, sok évvel később, a brandre építve sorozat készül, jóllehet, a legtöbb korábbi néző inkább megmaradt volna az első verziónál, az emlékeiben elraktározott filmnél vagy sorozatnál.

A készítők részéről érthető, hiszen egy remake, reboot esetén dollármilliókat lehet megspórolni a marketingkampányon, nem kell annyi plakát, fizetett reklám, ugyanis születik ezernyi cikk róla premier előtt, mert érthetően felfokozott a várakozás. Természetesen egy soha nem hallott cím nem vált akkora előzetes érdeklődést, mintha valaki bejelenti, hogy sorozatot csinál az E.T.-ből, az Ördögűzőből, a Péntek 13-ból vagy a Rockyból.

A programigazgatók, stúdióvezetők próbálnak biztosra menni, bíznak abban, hogy még ki lehet sajtolni némi pénzt a már ismert címből (ezért nem halt meg például Dexter az eredeti széria végén, már a második folytatást kapja). Egy remake-reboot első új része biztosan magasabb nézettséget hoz majd, mintha egy teljesen új sztori, új cím lenne, onnantól viszont a nézőt kellene meggyőzni arról, hogy a produkció megér neki heti egy órát, úgy, hogy nem rombolja le szisztematikusan a szép emlékeit. Nézzünk pár sikertelenebb feldolgozást!

Dirty Dancing

Az 1987-es film nagyot szólt, óriási siker volt a mozikban. Patrick Swayze és Jennifer Gray szerelmi története, a rengeteg jó zenével sokaknak kellemes emlék maradt azokból az évekről, a film zenét tartalmazó lemez slágere pedig sok buliban szóltak akkoriban. A sikerre rárepülve, nem is akart kihagyni sok időt a CBS, 1988-ban már ki is jöttek egy tévésorozattal, amely épp ezt a címet kapta.

Melora Hardin, mint Frances "Baby" Kellerman a Dirty Dancing tévés verziójában

Fotó: CBS

Sokan már nem emlékeznek erre, talán nem is véletlenül. A sorozat 1988 októberében indult és 1989 januárjában vége is lett, már ebből is nyilvánvaló, hogy elbukott. A film főszereplői, akik akkoriban tinimagazinokban rendszeresen ott voltak plakát formájában, nem tértek vissza. Azokban az időkben jelentősebb határ volt a tévés és filmes gázsik, a tévésztárok és mozisztárok között, mára ez már kezd elmosódni, sok világsztár vállal sorozatot.