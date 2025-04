Rendkívüli műsorváltozás Ferenc pápa halála miatt

A római katolikus egyház első latin-amerikai vezetője 88 éves korában, húsvéthétfőn hunyt el. A közmédia műsorfolyamában filmek, archív felvételek, interjúk és visszaemlékezések hozzák közelebb a nézőkhöz Ferenc pápa személyét és tanításait. A Duna és a Duna World csatornán április 21-én 15 órától a Ferenc pápa találkozásai magyarokkal című műsor látható, majd 15:40-től a „Megkönyörült és kiválasztotta” című stúdióműsorral jelentkeznek a csatornák. 17:10-től a Csakis együtt - Ferenc pápa meglepetése című dokumentumfilmet láthatják a nézők – írta közleményben az MTVA.

A Duna a 18 órai Híradót követően 18:40-től a Ferenc, a nép pápája 1. részét vetíti. Az életrajzi film felidézi, amikor 2013. február 11-én XVI. Benedek pápa bejelenti, hogy megromlott egészségi állapota miatt lemond egyházfői tisztségéről. A konklávéra a világ minden tájáról érkeznek bíborosok, köztük Jorge Mario Bergoglio is Argentínából. A szerény és alázatos egyházférfi elmélkedései kapcsán ismerhetők meg élete főbb eseményei, gondolatai, törekvései és az az út, amely a pápaválasztás előestéjéhez vezetett. Majd 20:10-től a Szent Ferenc 2. része látható. Michele Soavi tévéfilmje az umbriai város véres polgárháborúját, a katolikus egyház eretnekek elleni kegyetlen hadjáratát is feleleveníti. A harcokban a gazdag kereskedő családból származó Ferenc is részt vesz. A sebesült fiatalembert és társait a perugiai börtönbe vetik. A sok szenvedés és egy idős eretnekkel való találkozás után Ferenc elhatározza, hogy lemond minden vagyonáról, és életét a szenvedő szegényeknek, betegeknek, elhagyatottaknak szenteli.

Április 22-én a Család-barát és a Családi kör című magazinműsorban is megemlékeznek a Szentatyáról.

A Duna Worldön 18 órától a Ferenc pápa 2023-as magyarországi, apostoli látogatásának emlékezetes pillanataiból készült „HÍVŐSZÓ” – Ferenc pápa látogatása Magyarországon látható. A 18:55-kor kezdődő Ahol az Ég összeér a Földdel című dokumentumfilm felidézi az 52. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus legfőbb üzeneteit. 20 órától a közmédia stúdióműsorának ismétlését láthatják a nézők, benne szakértői beszélgetésekkel Ferenc pápa életútjáról és örökségéről, valamint tudósításokkal Vatikán Államból.