Meghalt a Herkules- és a Xena-sorozatok kedvelt sztárja

71 éves korában meghalt Robert Trebor, a Herkules és a Xena, a harcos hercegnő című sorozatok sztárja. Trebor a 90-es évekbeli sorozatokban az emlékezetes Salmoneus karakterét alakította, a színész halálának hírét felesége, Deirdre Hennings erősítette meg.

A felesége a színész halálának okát is felfedte, így kiderült, hogy Trebor szepszis miatt vesztette életét még március 11-én, Los Angelesben. A színész korábban már megküzdött a leukémiával is, ami miatt 2013-ban őssejttranszplantációt is végrehajtottak nála. Betegsége ellenére sem adta fel karrierjét, az utolsó szerepe az Ave, Cézár! című 2016-os filmben volt.

Robert Trebor a 2016-os Ave, Cézár!-ban

Fotó: Universal Pictures

Az első szerepét a Herkules című sikersorozatban kapta 1994-ben, melyről elárulta, kifejezetten rá írták. Salmoneust később újra eljátszhatta A legendás utazások és a Xena: Harcos hercegnő című filmekben is. Halálhíre megrendítette a rajongókat, akik az X-en folyamatosan tisztelegnek emléke előtt.

Robert Trebor eredeti neve egyébként Robert Alan Schenkman volt, a Trebor a keresztneve tükrözve, amit azért választott, mert nem akarta, hogy összetévesszék egyik iskolatársával, akinek nagyon hasonló neve volt – írja a Daily Mail.