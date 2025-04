A legnagyobbak közé került Cyndi Lauper és Joe Cocker

Megvannak a Rock and Roll Hall of Fame (Rock and Roll Hírességek Csarnoka) 2025-ös díjazottjai, akiket még idén beiktatnak a könnyűzene legnagyobbjai közé, helyet kapnak a clevelandi múzeumban is.

Cyndi Lauper a színpadon

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JASON KEMPIN

Az 1986 óta odaítélt tisztséget idén az alábbiak kapják előadóként:

Bad Company

Chubby Checker

Joe Cocker

Cyndi Lauper

Outkast

Soundgarden

The White Stripes

Külön kategóriában, a komoly hatást kifejtett, sokakat befolyásoló zenészek között iktatják be a Salt-N-Pepát és Warren Zevont, miközben megint más kategóriákban Thom Bell, Nicky Hopkins, Carol Kaye és Lenny Waronker munkásságát is elismerték.