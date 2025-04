Ezekről a sztárokról senki sem tudja, hogy rokonok

Gyakran előfordul, hogy egy családban több tehetség is van, akik ismertté válnak és az egész világ tudja, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással. Az egyik legismertebb a rokoni kapcsolatok között az Olsen-ikreké, akiknek mára húguk is elismert színésznővé vált. Azonban vannak olyanok is, akik nem ennyire büszkék a rokoni szálakra, ezért eltitkolják, de olyanok is vannak, akik sokáig maguk sem tudták, hogy közös felmenőtől származnak.

Sok sztár büszke arra, hogy ismert ember leszármazottja vagy rokona, de olyanok is vannak, akik egyáltalán nem verik nagy dobra, hogy rajtuk kívül ki lett híres még a családból. Most bemutatjuk a legmeglepőbb rokoni kapcsolatokat, amiről csak kevesen tudnak! Az Olsen nővérek: Mary-Kate, Elizabeth és Ashley. A rokoni kapcsolatok közül talán az övék a legismertebb a sztárok között

Fotó: Getty Images/2016 Getty Images/Jamie Mccarthy Megdöbbentő rokoni kapcsolatok a sztárvilágban

Marisa Tomei és Zoë Kravitz Zoë Kravitz valódi sztárcsaládból származik, ugyanis édesapja a rockzenész Lenny Kravitz és édesanyja Lisa Bonet, akinek évekig Jason Momoa volt a férje, így Zoë Kravitz mostoha apja. Így már az sem annyira meglepő, hogy Marisa Tomei lett a lány keresztanyja, hiszen ő és Lisa Bonet legjobb barátnők már hosszú évek óta. Tomei és Bonet még a The Cosby Show testvérsorozatában ismerték meg egymást 1987-ben, és bár Lisa Bonet úgy döntött, távozik a sorozatból, ők ketten mégis nagyon jó barátságban maradtak. Így a színésznőben nem volt kérdés, hogy ki legyen gyerekei keresztanyja, ugyanis nemcsak Zoë-nak, hanem Jason Momoával közös két gyermekének, Lolának és Nakoa-Wolfnak is Marisa Tomei lett a keresztanyja. Rokoni kapcsolatok a sztárvilágban: Marisa Tomei keresztlánya Zoë Kravitz, és nagyon jó köztük a viszony

Fotó: Marisa Tomei Instagram Diana Ross és Ashlee Simpson Diana Ross a fiatal énekesnő anyósa, ugyanis Simpson második férje Diana Ross fia, Evan Ross. A sztárpár 2014-ben házasodott össze, azóta született két gyerekük, kislányuk Jagger Snow 2015-ben, és közös kisfiuk Ziggy Blu 2020 októberében. Ashlee Simpsonnak előző házasságából is született egy fia, Bronx 2008-ban az előző férjétől, Pete Wentz-től, aki a Fall Out Boy zenekar tagja. Ashlee részéről is van híresség a családban, ugyanis nővére, Jessica Simpson is ismert énekesnő. Diana Ross fia lett az énekesnő második férje, két közös gyerekük is született

Fotó: Ashlee Simpson Instagram Kate Middleton és Dakota Fanning Sokan kételkednek máig ebben a rokoni kapcsolatban, és valóban kicsit bizonytalan, de az ancestry.com, családfakutató oldaloldal szerint valós. Egy kutatásuk közben fedezték fel 2014-ben, hogy Dakota Fanning színésznő az édesanyja révén III. Eduárd király leszármazottja, pontosabban a 22. dédunokája, a király 1330 és 1376 között uralkodott Angliában. Kate Middleton édesanyja, Carole Middleton ugyanennek a királynak a közvetlen leszármazottja, így ők távoli unokatestvérek. De nemcsak Dakota rokona a walesi hercegnő, hanem húgáé, Elle Fanning színésznőé is, aki szintén ilyen előkelő királyi sarj tagja.

A Fanning testvérek és Kate Middleton is III. Eduárd angol király leszármazottai

Fotó: Pinterest Dolly Parton és Miley Cyrus Ki mást kérhetett volna fel lánya keresztanyjának Billy Ray Cyrus countryénekes, ha nem a legendás counrty-pop énekesnőt, Dolly Partont? Így lett a híres énekesnő Miley Cyrus keresztanyja, aki munkája miatt is jó kapcsolatot ápol a fiatal sztár szüleivel. Egyébként 29 éves keresztlányával is remek a viszonya, már többször is énekeltek együtt. Erről alább látható egy videó is. A legendás counrty-pop énekesnő Miley Cyrus keresztanyja

Fotó: Dolly Parton Instagram

