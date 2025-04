Romantikus helyre utazott Krausz Gábor és Mikes Anna – képek

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars negyedik évadában ismerték meg egymást, azóta töretlen a szerelmük. A séf idén januárban már meg is kérte a táncosnő kezét a Maldív-szigeteken, nemrég pedig azt pletykálták, hogy Mikes Anna gyereket vár, bár ezt azóta sem erősítette meg.

A páros kapcsolata nagyon harmonikus, gyorsan beilleszkedtek egymás életébe, és a sztárséf kislánya is nagyon szereti a táncosnőt, így gyakran utaznak hármasban is. Úgy tűnik, a kis Hannaróza most is velük tartott síelni Ausztriába, azonban nemcsak ő, hanem az egész baráti társaságuk is, ugyanis a romantikus fotók után megmutatták a nagy csapatot is egy közös fotón.

A képek között lapozhat: