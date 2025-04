Rubint Rella egy Instagram-sztoriban osztotta meg, hogy balesetet szenvedett biciklivel. Először csak arról mutatott egy videót, hogy egy hangulatos erdei úton tekert Katowice környékén, a következő fotón viszont már bekötött karral és csuklóval volt látható:

Rubint Rella fotója az Instagramról

Fotó: Instagram/Rubint Rella

„Végül is lehetett volna rosszabb is ez a biciklizés, ha mondjuk a mögöttem araszoló autó át is megy rajtam” – írta a képhez Rubint Réka unokahúga.