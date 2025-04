Hosszas nyomozás után szexuális erőszak miatt emeltek vádat az ismert színész ellen

Szexuális bántalmazással, illetve nemi erőszakkal vádolja Russell Brandet az a négy nő, akik a Sunday Times és a Dispatches című hírműsor közös nyomozása során szólaltak meg két évvel ezelőtt. A Dispatches dokumentumfilmjének megjelenését követően nyomozás is indult Brand ellen, azonban a vádemelés még csak most történt meg, így a színész-humoristának hamarosan bíróság elé kell állnia.

Katy Perry első férjének karrierjét ez idáig is botrányok övezték, humoristaként kezdte, majd filmszerepeket is kapott olyan produkciókban, mint a Lepattintva vagy az Ananász expressz. Azonban a botrány kirobbanása nagy hatással volt karrierjére is, szinte azonnal eltanácsolta az ügynöksége, ezért a turnéját is el kellett halassza, majd a BBC is szeretett volna a botránytól elhatárolódni, ezért eltávolította digitális kínálatából azokat a műsorokat, amelyekben Russell Brand is szerepelt.

Katy Perry és Russell Brand nagyon fiatalok voltak, amikor oltár elé álltak

Fotó: Matt Baron / BEImages / MB

Brand ez idáig következetesen tagadta az ellene felhozott vádakat, már az elejétől fogva cáfolta a nők állításait, azonban a kétévnyi nyomozás mégis más eredményt hozhatott, ugyanis május 2-án kezdődik tárgyalása a londoni bíróságon. A férfi ellen nemi erőszak, szeméremsértés, továbbá szexuális zaklatás miatt emeltek vádat a brit hatóságok. A vád szerint a színész-humorista 1999-2005 között követte el azokat a bűncselekményeket, amelyekben négy különböző nő is érintett – írja a Variety.