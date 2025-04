Így tanítja biciklizni a hármas ikreket Rúzsa Magdi – videó

2022. február elsején adott életet három gyerekének Rúzsa Magdi, aki úgy érzi, teljesen megváltoztatta őt az anyaság. Bár nem könnyű három pici gyerekkel, de van segítsége, hogy karrierjét is tudja építeni az anyaság mellett. Az énekesnő gyakran utazik is a családdal azért, hogy minél több közös élményt szerezzenek, hiszen tudja, később majd ezek maradnak meg számukra örök emléknek.

Rúzsa Magdi bár óvja magánéletüket, de időnként bepillantást enged nyerni a követőinek a boldog pillanataikba is. Most egy újabb mérföldkőhöz érkeztek a hármas ikrek, azaz Lujza, Zalán és Keve, akiket szüleik most tanítanak biciklizni. Az énekesnő férje, Simon Vilmos is részt vett az akcióban, valószínűleg ő csinálta róluk azt az aranyos videót, ahogy édesanyjuk után igyekeznek biciklivel, miközben Rúzsa Magdi direkt szalad előttük, néha hátra pillantva, hogy követik-e még a gyerekek.