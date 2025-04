Sajátos ajándékot kapott a Hunyadi sorozat főszereplője

Bár egy hete már, hogy véget ért a Hunyadi a TV2 műsorán, töretlen az érdeklődés a sorozat iránt. Ma megismétli a csatorna a befejező részt, de a Netflixen is elérhető a teljes sorozat, sőt Ausztriában és Szlovéniában is műsorra tűzték. Ezért sem meglepő, hogy egyre nagyobb a főszereplő, Kádár L. Gellért népszerűsége is, aki most egy elképesztő ajándékot kapott a szerepe kapcsán.

Kádár L. Gellért számára teljesen új élmény, hogy ismertté vált egész Magyarországon, sőt, már azon kívül is és rengeteg rajongója van a fiatal színésznek, akinek a Hunyadi volt az első filmes munkája. A hatalmas sikernek örvendő sorozat főszereplője szinte fel sem tudja fogni az iránta és a sorozat iránt kialakult hatalmas érdeklődést, de igyekszik mindig alázattal és kedvességgel fordulni a rajongók felé. Az erdélyi származású színész nagyon örül minden elismerésnek, most is sikerült őt meglepni egy igazán különleges ajándékkal, amit azonnal meg is mutatott a közösségi oldalán. Nem gondoltam volna, hogy valaha is, készülni fog egy festmény rólam – pontosabban Hunyadi Jánosról. Nagyon megtisztelő érzés így viszontlátni őt, magam ebben a formában is. – írta bejegyzésében Kádár L. Gellért, aki név szerint is megemlítette a portré alkotóját, akinek külön köszönetet mondott magyar és angol nyelven is. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kádár L. Gellért (@gellertkadar) által megosztott bejegyzés



