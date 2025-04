Sándor Péter az Origónak: Fájdalommal élem a mindennapjaimat

Sándor Pétert a Budapesti Operettszínház színészeként ismerhette meg a közönség, de a televízióból is sokan emlékezhetnek rá. Az utóbbi években azonban nemcsak szakmai, hanem komoly egészségügyi kihívásokkal is szembe kellett néznie – három gyomorműtéten is átesett, melyekről az Origónak mesélt.

Vágólapra másolva!

Sándor Péter leginkább a Budapesti Operettszínház művészeként ismerik, azonban a nézők a 200 első randi című sorozatban is láthatták, ahol Rolandot alakította. 2025 nyarán ő alakítja Rudolf koronaherceget Frank Wildhorn és Jack Murphy világhírű musicaljében, a Rudolfban, ami a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon lesz látható. Fotó: Dr. Fekete Dániel Korábban háromszor is gyomorműtéten esett át, ugyanis a sok stressz, a lelki gondok megviselték őt. Saját bevallása szerint ez többnyire pszichoszomatikus eredetű. „Az egész szakmánk stresszel jár. Aki színész lesz, azzal számolnia kell, hogy ez egy ilyen pálya. A nézők figyelméért alaposan meg kell küzdeni. Nagyon nehéz szerepeket alakítok, emiatt a felelősség is nagyobb. Három gyomorműtétem volt, a fájdalom azonban nem múlt el. Szerencsére szívós fajta vagyok, úgyhogy a fájdalommal élem a mindennapjaimat – kezdte.

Sándor Péter 2024 elején került a figyelem középpontjába, amikor a Budapesti Operettszínház bejelentette, hogy megszűnik a művész szerződése az intézménnyel. A döntés sokakat meglepett, hiszen a színész számos emlékezetes alakítást nyújtott az elmúlt években. A közönség petíciót is indítottak annak érdekében, hogy újra színpadra állhasson. „4-5 ezren aláírták, ami egészen elképesztő, nagyon meghatódtam. Szeretnék adni valamit a fiataloknak, akik elképesztő motiválóak. A nézők felé nagy tisztelettel állok. Meg kell szolgálni az ő figyelmüket, edukálni kell őket”– mesélte lapunknak. A színész 24 évesen lett apa, azonban kisfia, Zsombor nem vele, hanem a táncművész édesanyjával él. Habár kisfiának más az érdeklődési köre, nem vonzza a színház világa, igyekszik mindenben támogatni őt. „A fiam nem szereti a színházat. Zsombor inkább focizik, zongorázik. Próbálom őt érzelmileg a világ felé megnyitni. Szeretnék a jövőben is mindenben a társa lenni”– magyarázta az Origónak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Péter Sándor (@sandorpeter0916) által megosztott bejegyzés 2025 nyarán a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon alakítja Rudolf trónörököst Frank Wildhorn és Jack Murphy világhírű musicaljében, a Rudolfban. A darab különleges jelentőséggel bír számára.

„Alapvetően mi a hangszalagunkkal dolgozunk, mellette játszani, nagyokat énekelni kell, ami sokszor nehéz. Frank Wildhorn musicalje a világ egyik legnagyszerűbb műve. Úgy tud kifejezni érzelmeket, hogy nem válik ízléstelenné, hatásvadásszá. A Rudolf című musical nagy kedvencem. Összhangban van a zene, a történet, ilyenkor pedig az emberben, így bennem is kialakul egyfajta bizsergés. A próbafolyamat során majd kiderül, hogy mennyire tudok azonosulni a szereppel”–fejtette ki.

A Rudolf mellett más különleges projekt is készülőben van: májusban Úton címmel önálló zenés esttel jelentkezik, ahol saját dalait adja elő – mindegyik az ő történetéből született. „Ez egy stand up jellegű élettörténet. Remélem nem hat nagyképűn, de írtam magamról egy összegzést, éppen most hol tartok érzelmileg. Érdekes, hogy amit egyszer elterveztem, az megvalósulni látszik. A nagymamám nagyon sokat tanított nekem érzelmileg, az erkölcsi alapokat tőle tanultam meg. Az emberek a rendezvényen sokkal jobban meg tudnak ismerni, betekintést nyerhetnek abba, hogy ki is az a Sándor Péter”– zárta gondolatait.

Egy saját lemezt is tervez kiadni a jövőben, ami teljes mértékben vele azonos. Célja egy lírikus zenei világ megteremtése.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!