Megdöbbentő, mire készülnek a súlyos beteg Schmuck Andor gyógyulásáért

A Nagy Duett harmadik élő show-jának kieső párosa Sári Évi és Schmuck Andor voltak, amikor a politikus a távozásakor kijelentette, hogy azért nem sajnálja a kiesést, mert életmentő kezeléseket hanyagolt el miatta. Ezzel a kijelentésével sokkolta a nézőket és az ismerőseit is, ugyanis sokan nem is sejtették, milyen súlyos beteg. Azóta járt mintavételen is, hamarosan kiderül, javult-e az állapota és milyen további kezelésekre van szüksége.

Addig is mindenki a maga módján próbál segíteni Schmuck Andoron, így egy nyugdíjas csoport is, akik kitalálták, hogy imacsoportot alapítanak kifejezetten a politikus tiszteletére, és ők kizárólag az ő gyógyulása érdekében fognak imádkozni a jövőben. A hír eljutott Schmuckhoz is, aki nagyon meghatónak találja a nyugdíjasok kezdeményezését.

Őszintén szólva, nagyon meglepődtem! Tizenkét-tizennégy nyugdíjas állt össze, hogy imacsoportot alapítson a felépülésem érdekében. Ráadásul ők nem is a Tisztelet Társaságának tagjai.

Közölték, hogy minden nap összegyűlnek a Szent István Bazilikában egy harminc percre, hogy fohászkodjanak értem. Hát, én ilyenről még életemben nem hallottam, így természetesen nagyon jól esett. Arra kértem csak őket, hogy ne csak értem mormoljanak el egy imát, hanem mindenkiért, aki hasonló betegséggel küzd, mint én. Az biztos, hogy jövő héten, amikor már kiderült az eredmény, meghívom őket egy jó ebédre” – reagált a Borsnak Schmuck Andor a kezdeményezés kapcsán.