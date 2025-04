Sorsfordító vizsgálat vár a súlyos beteg Schmuck Andorra

A Nagy Duett harmadik élő show-jának kieső párosa Sári Évi és Schmuck Andor voltak. Bár az énekesnőről mindenki tudta, hogy az előző adásban nagyon betegen állt színpadra, arra senki sem számított, hogy párja, Schmuck Andor egészségi állapota sincs rendben. Az üzletember sokkoló kijelentést tett a színpadon, miután kiderült, hogy ők távoznak a műsorból, ugyanis elárulta, hogy súlyos beteg, életmentő kezelését a műsor miatt halasztotta el.

Schmuck Andor A Nagy Duett miatt halasztotta el életmentő kezelését

Az üzletember az Origónak is megszólalt a helyzetről, azonban a betegségéről további részleteket nem akart elárulni. Azóta is sokan találgatják, vajon mi lehet a probléma és arról is pletykáltak, hogy részben Magyarországon, részben Svájcban kezelik. Schmuck Andor most tisztázta, hogy miért járt Svájcban és valójában hol kezelik, és az állapotáról is elárult újabb információkat.

Sok a jól értesült barát vagy ismerős, de az az igazság, hogy Svájcban csak a reptéren jártam, amikor épp átszálltam egyik járatról a másikra. Szóval nem ott kezelnek.

Az az igazság, hogy mindenből a hazait szeretem! Legyen szó hölgyekről, töltött káposztáról, vagy orvosokról. Csütörtök reggel hét órára megyek mintavételre, ami egy sorsfordító vizsgálat. Pár napon belül ugyanis kiderül majd, hogy pontosan mivel állok szemben, valamint, hogy jót tett-e nekem ez a négyhetes kaland, azaz A Nagy Duett. Abban reménykedem, hogy elég lesz majd a gyógyszeres kezelés, és hamarosan már csak múlt időben fogok beszélni erről az egész betegségről” – árulta el Schmuck Andor a Bors érdeklődésére, aki a mai napon esik át azon a fontos vizsgálaton, ami megállapítja, hogy mi a teendő a kezelésével a továbbiakban.