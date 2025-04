Újra a saját sírja elől jelentkezett a súlyos beteg Schmuck Andor

Schmuck Andor sok tévézőt megdöbbentett, amikor A Nagy Duett élő adásában jelentette be, hogy életmentő kezelésekre van szüksége. Azt pontosan nem tudni, hogy milyen betegséggel küzd, pár napon belül viszont kiderül, mennyire súlyos az állapota, ugyanis egy fontos vizsgálat eredményeire vár. Az üzletember korábban már arról is beszélt, hogy egy különös ígéret miatt minden hónapban kilátogat saját sírjához, hiszen egy jó barátja is ott nyugszik és idővel majd őt is ott helyezik végső nyugalomra.

„Tizenkét éve már, hogy az én Zoltán barátom elhunyt. Ő hosszú évtizedekig a temesvári Mihai Eminescu egyetem rektora volt, sok magyarországi fiatalt mentorált, engem is. Rettegett a haláltól, nagyon félt, hogy elfelejtik, ezért kitaláltam, hogy megrendezem a jövőbeli temetését. Minden részletet elmondtam neki, amitől megnyugodott. Arra is megkért, hogy feküdjek mellette. Hogy ne gondolhassam meg magam, a nevem is belevésettem. Jó szívvel tettem, mert megígértem neki” – magyarázta a Borsnak Schmuck Andor, aki viszont egy kis humort is belecsempészett a történetébe, ugyanis a sírkőre a következő feliratot is rávésette: „Non Sunt Ex”, azaz „Itt sem nyugszom”.

Schmuck Andor komoly betegsége ellenére is teljesíti barátja utolsó kívánságát, így most is kilátogatott a temetőbe, ahol különös dologra lett figyelmes a sírjához menet, mégpedig egy zsákutca táblára, amit rögtön furcsa jelnek vett, vagyis arra, hogy innen már nincs visszaút. De ettől függetlenül nem vette ezt magára, és reménykedik a gyógyulásában, amiért mindent megtesz, amit az orvosai javasolnak számára.

Saját sírjához jár a temetőbe Schmuck Andor

Fotó: Schmuck Andor Facebook

A temetőben készült képeket a linkre kattintva, a Bors oldalán tekintheti meg.