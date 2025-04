Schumacher Vanda durván kiosztotta VV Barnát Halastyák Fanni miatt

Schumacher Vanda és Fenyvesi Barna, ismertebb nevén VV Barna, még a ValóVilág 11. szériája kapcsán ismerték meg egymást. Kapcsolatuk baráti volt, azonban felröppentek olyan pletykák is, miszerint egy párt alkotnak, ugyanis többször is együtt látták őket.

A férfi pár nappal ezelőtt egy podcast műsorban vallotta be, hogy menyasszonya, Halastyák Fanni, azaz Nemazalány az elmondása alapján több férfival, többek közt zenészekkel is megcsalta őt. Azonban kiderült, hogy ő sem volt hűséges. A beszélgetés egy pontján elárulta, hogy lefeküdt Schumacher Vanda egyik legjobb barátnőjével, sőt annak idején a műsorvezetővel is.

Fotó: RTL II

A történtek után Schumacher Vanda a közösségi oldalán fakadt ki és leírta, hogy mit gondol VV Barna viselkedéséről:

„Annyira elegem van már abból, hogy olyan sztorikban kerül elő a nevem, amihez semmi közöm, sőt, a barátaimnak sem. És a hírnévhajhász kamuból is elég! És nyilván így reagálok rá, mert emberileg azért ez tud fájni. Nem véletlenül töltök ennyi időt külföldön, hogy fizikailag is távol legyek ezektől a hülyeségektől, meg azoktól az emberektől, akiket már minden platformon letiltottam. Köszönöm a podcast vezetőjének, hogy nem ment bele jobban az én oldalamba, de a másik oldal pedig no comment” – kezdte.

A másik véleményem pedig erről az, hogy az nem férfi, aki elmegy egy podcastbe és hosszadalmasan szid egy nőt, aki nincs jelen, hogy megvédje magát.

Az pedig, hogy civilek is meg vannak említve burkoltan, akik meg abszolút nem tudnak megszólalni ebben a témában még szánalmasabb. Ugyanúgy, ahogy egy ország felháborodott azon, hogy a kopasz csávó a nők korlátozásáról beszél, úgy arra is ki kéne akadni, ha valaki aláz egy nőt férfiként úgy, hogy nincs jelen! Ez nem feminizmus, ez gerinc, ami az ilyen férfiaknak nagy hiányossága! Az pedig, hogy valaki azzal próbál meg »híres« lenni, hogy nőkön próbál meg felkapaszkodni, majd miután nem támogatják, utána alázza őket, konkrétan felrobbantja az agyam” – olvasható a műsorvezető Instagram-sztorijában.