Megdöbbentő jóslatok: előre látta a jövőt A Simpson család?

A Simpson család már a jelenlegi, 36. évadával is rekordernek számít az amerikai televíziózás történetében, a Fox azonban már a 40. szezonját is megrendelte, bebetonozva ezzel az első helyét a leghosszabb ideje futó főműsoridős sorozatok között. A produkció 1989-ben indult hódító útjára, és ez idő alatt nemcsak rengeteg popkulturális utalást vonultatott fel, de formálhatta is a jövőt – az elterjedt vélekedés szerint ugyanis sok dolgot előre megjósolt.

A Simpson család

Fotó: Fox

Simpsonék valóra vált jóslatainak külön oldala is van a Wikipédián, miközben számos magazin ugyancsak közölt már róluk összeállítást – kérdés azonban, hogy mennyire érdemes komolyan venni ezeket? Vannak köztük valóban megdöbbentő(nek ható) előrejelzések, de ugyanúgy akadnak olyanok is, amelyek inkább csak belemagyarázásnak tűnnek.

14 évvel megelőzték a tudományos felfedezést

Még összeesküvés-elméletnek is gyenge lenne például, hogy a Simpson család alkotói előre tudhattak a 2001. szeptember 11-i terrortámadásról, miután egy általuk rajzolt hirdetésben 9/11-gyé lehetett összeolvasni egy New York-i út akciós árát, mellette pedig az ikertornyokat:

Utólag ennél jóval meghökkentőbbnek tűnt, amikor egy 1998-as epizódban Homer Simpson feltalálónak állt, és a táblára felírt egy egyenletet, amelynek eredménye megközelítőleg kiadta az isteni részecskének is nevezett Higgs-bozon tömegét – 14 évvel azelőtt, hogy a tudósok megtalálták a részecskét.

Persze valószínű, hogy nem az alkotók között akadt ekkora zseni: mivel a Higgs-bozont már 1998-ban is majdnem 40 éve keresték a tudósok (Peter Higgs angol fizikus 1960-ban jósolta meg a létezését), voltak róla be nem bizonyított elméletek. A Simpson család készítői egyszerűen átvehették a kutatásban használt egyenletek egyikét, ahogy később egyébként az Agymenőkben is általában valós matematikai vagy fizikai problémák jelentek meg Sheldon tábláján.

Homer Simpson és a majdnem pontos egyenlet

Fotó: Fox

Ugyanígy nem volt boszorkányság, hogy A Simpson családban már 2010-ben megjósolták, hogy Bengt Holmström és Ben Feringa Nobel-díjat fognak nyerni. Végül mindketten 2016-ban kapták meg az elismerést, de a nevük már akkor is évtizedek óta jól csengett tudományos körökben, ráadásul a rajzfilmsorozatban mindketten egy fogadási jegyzékben szerepeltek, sok más tudós mellett.