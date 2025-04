Megdöbbentő dolgot árult el bántalmazó volt párjáról Singh Viki

Az énekesnő meglepő részleteket árult el arról, hogyan rendezte kapcsolatát exével, aki éveken át bántalmazta őt.

"Mindig kishitű voltam magammal szemben: elég jó, elég szerethető, értékes vagyok-e a színpadon és a kinézetemben is? Olyan fokú volt ez az önbizalomhiány, hogy állandóan rosszul választottam párt. Volt, aki négy évig folyamatosan vert. Elhitette velem, hogy megérdemlem. Azt gondoltam, azért bánt, mert szeret. Halálosan szerelmes voltam belé, és könyörögtem, hogy ne hagyjon el. Semmibe vettem magam" – mondta egy korábbi interjúban Singh Viki, aki négy évig volt a bántalmazó kapcsolatban, de mára már sikerült megbocsátania egykori párjának.

Szerencsére nemrégiben megtörtént a feloldozás, mert békét kötöttünk a bántalmazó párommal, sőt, már zenéltünk is együtt.

Neki is volt mit megbocsátania, nekem is, és ez egy karmikus lezárása volt az egésznek. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, és egy mély lelki barátság van köztünk” – árulta el egy friss interjúban az énekesnő, akinek bántalmazó kapcsolata után is volt párja, akivel szintén jó viszonyt ápol a mai napig, ez számára úgy tűnik, hogy fontos.

Elmondása szerint ő a legvégsőkig kitart egy kapcsolatban, legutóbbi párjával nagyon jó barátok maradtak, a mai napig neki mondja el a legmélyebb érzéseit, gondjait, viszont már teljesen átalakult a kapcsolatuk, számára a férfi olyan, mint egy jó testvér. Volt párjának már van új kapcsolata, azonban Singh Viki még most vált nyitottá egy új kezdetre.

Elmondása szerint évekig tartott, mire rájött, hogy mire vágyik valójában, hogy introvertált típusként fontos számára a béke és a nyugalom, hogy fel tudjon töltődni a fellépésekre. Számára egy ilyen partner lenne ideális, aki elfogadja, ebben támogatja és megértő vele, azonban a munkái miatt most nem igazán jut ideje az ismerkedésre.

Arra vágyom, hogy legyen egy valaki, akivel együtt fekszem le és együtt ébredek fel, aki miatt nem kell kisminkelnem magam, amikor hazaér, aki nem fáraszt, hanem feltölt

– zárta a hot! magazinnak Singh Viki.