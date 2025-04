Sötét drámák és történelmi intrikák – ezeket a sorozatokat nézzük most

Fotó: Netflix/Tudum

A férjem nevében

Két év után kijött a Netflixen A férjem nevében című osztrák-német sorozat második évada – amivel csak annyi a baj, hogy már az első szezon sem sikerült a legjobbra. Az amúgy is bukdácsoló történetet valamennyire le is zárták korábban, szükségtelen lett volna tehát a folytatás, ha nem lett volna további alapanyag: a sorozatot ugyanis Bernhard Aichner magyarul is olvasható trilógiája, a Totenfrau ihlette.

Értelemszerűen az első évad az első könyvet, a Holtak asszonyát dolgozta fel, a másodiknak pedig a második kötet, a Holtak háza az alapja, bár a nyitó epizód alapján annak csak az egyik fő szálát vették bele az adaptációba. Aki látta az első szezont, az tudja, hogy egy megözvegyült temetkezési vállalkozóról szólt, aki szép sorban levadászta a férje gyilkosait – miközben egy percig sem vívódott azon, hogy vajon jogos-e az önbíráskodás, sőt vérbeli pszichopataként sokszor direkt kegyetlen módon végzett az áldozataival.

Fotó: Netflix

A második szezon története két évvel az első után játszódik, és rögtön az ötödik percben előkerül pár rothadó emberi maradvány – egy exhumálás során ugyanis megtalálják a korábbi áldozatok egyikét, vagyis annak egy részét. A főszereplő Blum így hamar szorult helyzetbe kerül a vele élő segédjével, Rezával együtt (miután újra megnyitják a korábban eredménytelenül lezárt nyomozást), ráadásul már az első epizódban felbukkan közben pár rosszfiú, akik a családot fenyegetik.

Vélhetően a második évad sem lesz híján brutális jeleneteknek,

ahogy a helyszín, a tiroli környezet sem változott, így aki az első szezonnak legalább a hangulatát szerette – dacára a logikai bukfenceknek, gyakori üresjáratoknak és idegesítő szereplőknek –, az most sem fog csalódni.

Grotesquerie

Ryan Murphy nevéhez olyan sorozatok köthetők, mint plasztikai műtétek extrém eseteivel, torzult személyiségeivel gyakran sokkoló Kés/alatt, a 2011 óta sötéten hömpölygő Amerikai Horror Story, annak az antológiaváltozata, az American Horror Stories, a szintén borzalmas jeleneteket tartalmazó Ratched vagy a Scream Queens, amelyben ugyancsak bőven folyik a vér. Aki nekilát a streamingen nemrég bemutatkozó Grotesquerie című sorozatnak, és nem most ismerkedik a műfajjal, az Ryan Murphy neve láttán alighanem sejti előre, mit fog kapni. Meg is kapja, és lehet, hogy meg is érdemli, ha már nem volt elővigyázatos, és a tévés producer-író-rendező korábbi munkái ellenére is belevágott.