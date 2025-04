South Park nélkül nem igazi a tavaszi szünet

2025-ben tér vissza a South Park, miután az alkotók kétéves szünetet tartottak: a legutóbbi hagyományos epizód 2023 márciusában jelent meg az Egyesült Államokban, azóta csak három különkiadás készült. A 26. évad amúgy is csak hat részből állt, amelyek közül a legutolsó az éppen aktuális Tavaszi szünet volt.

Együtt a South Park szereplői

Fotó: 7e Art/Comedy Central via AFP

Az iskolai tavaszi szünet idén április 17-től április 27-ig tart Magyarországon, igaz, nálunk teljesen mást jelent, mint az Egyesült Államokban – ahol főleg a főiskolások, egyetemisták ünneplik, és leginkább a féktelen bulizásról szól. A magyar szinkronnal is elérhető epizódban a South Park is ezt idézte meg: „Mr. Garrison a tavaszi szünet ürügyén visszacsúszik a korábbi züllött életébe” – olvasható az ajánlóban.

Hatalmas partit rendez emellett Randy is, akinek a tavaszi szünet mindig is a vizespóló-versenyekről és a női iszapbirkózásról szólt – most pedig a tudta nélkül igénybe veszi a segítségét egy embercsempésznek is, akit egyébként Andrew Tate-ről mintáztak.

Randy bulija a Tavaszi szünetben

Fotó: Comedy Central

A South Park korábban sem riadt vissza a közéleti témáktól, számos közszereplőt ábrázoltak már (nem éppen hízelgő módon), Harry herceg és Meghan Markle például perrel is fenyegette az alkotókat.

Trey Parker és Matt Stone egy korábbi interjúban megjegyezték, hogy lényegében az amerikai elnökválasztás miatt tartottak hosszabb szünetet, miután négy-öt hasonló eseményt már parodizáltak – viszont nehéz lett volna újat mondaniuk a témában. Donald Trump a 2025-ös epizódokban sem fog feltűnni, ellentétben például az előzetesben is látható P. Diddyvel.

A Comedy Central április elején jelentette be, hogy a South Park 27. évada július 9-én indul az Egyesült Államokban, az első teaser után pedig már egy hosszabb trailert is kiadtak a folytatáshoz. Nézze meg!