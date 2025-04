Megérkezett a Stranger Things-dokumentumfilm a Netflixre

Már látható a Netflixen Stranger Things-dokumentumfilm, a darabról készült összeállítás, A kulisszák mögött: Stranger Things – Az első árny (Behind the Curtain: Stranger Things: The First Shadow). A darab jelenleg is megy a londoni Phoenix Színházban és hamarosan bemutatják a Broadway-n is. A Netfixen a premier 2025. április 15-én volt.

Szép siker a Stranger Things-dokumentumfilm, amely a darab elkészültéről szól

Fotó: Wikipedia

Pár napja látható a Stranger Things-dokumentumfilm

A Stranger Things: Az első árny című dokumentumfilm a West Enden sikerrel bemutatkozó darab szereplőit és stábját követi nyomon a 2023. december 14-i premierig, amely a Phoenix Színházban volt.

„Amikor először láttuk a darabot, el voltunk ájulva” - mondta Ross Duffer, a Stranger Things társalkotója. A szintén sokat látott Matt Duffer társalkotó szintén nagyon dicsérte: "Mindent kihoztak, és még többet is. Életünk egyik legizgalmasabb élménye volt".

Egy darab létrejöttéről szól a a Stranger Things-dokumentumfilm

Fotó: Netflix

„A kihívás az, hogy zsigeri élményt teremtsünk a közönség számára, hogy a darab során sokkot és félelmet, meglepetést és örömet éreznek” - magyarázta Stephen Daldry, a színpadi darab Tony-díjas rendezője. „Vannak olyan pillanatok az előadásban, amikor azt fogod gondolni, hogy nem érted, hogy csinálták ezt” – mesélte a látványos darabról.

A dokumentumfilm rendezője Jon Halperin, producerei Angus Wall, Kent Kubena és Terry Leonard, executive producere pedig Matt Bell. Az Olivier-díjas West End színpadi show idén érkezik a Broadwayre. A amerikai bemutató pedig április 22-én lesz a Marriott Marquis Theaterben – ha valaki épp arrafelé járna, és nagy Stranger Tings-rajongó, a jegyek a StrangerThingsBroadway.com oldalon már most kaphatók.

Ami a világszerte sikeres sorozatot illeti, tavaly leforgatták az utolsó évadot, itt talál pár képet a fináléról. Idén január végén újabb nagy bejelentések voltak a sorozattal kapcsolatban. A darabról és a dokuról itt olvashat többet.

Itt egy előzetes a dokumentumfilmhez: