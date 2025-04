Rejtély, mi folyik Sydney Sweeney és a vőlegénye között

Legutóbb arról írtunk, hogy napjaink egyik legfelkapottabb színésznője, Sydney Sweeney lefújta az esküvőjét, miután már korábban elhalasztotta – miközben továbbra sem tudni, hogy a vőlegényével, Jonathan Davino producerrel ettől függetlenül együtt maradt-e.

Jonathan Davino és Sydney Sweeney a kapcsolatuk elején, 2018-ban

Fotó: Getty Images via AFP/2018 Getty Images

„Sydney-nek és Jonathannek komoly problémáik vannak, de nem szakítottak végleg. Most épp nem állnak túl jól a dolgaik, de még nem dobták be a törölközőt. Dolgoznak a kapcsolatukon, viszont egyelőre lemondták az esküvőt” – mondta egy bennfentes március végén a US Weeklynek, miközben a TMZ most arról írt, hogy

a színésznő már januárban szakított a párjával.

A lap szintén egy ismerős nyilatkozatára alapozott, ugyanakkor felsorolta a szakításra utaló jeleket is: a párról a legutóbbi ismert fotó január 20-án készült, Sydney Sweeney pedig utána hosszabb időre beköltözött a Beverly Hills Hotelbe, ahol főleg a barátnőivel töltötte az idejét, majd a párizsi divathétre is velük ment.