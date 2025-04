Szalontai Szilvi Kiara Lordról: Történeteket kreált mindenkiről, melyek teljesen valótlanok

Szalontai Szilvi és Kiara Lord kapcsolata jól indult, később viszont ellenségekké váltak. A Farm VIP című műsorban csapattársak voltak, ennek ellenére számos vita alakult ki közöttük. Kiara Lord többször is hangoztatta, hogy idegesítette őt Szalontai Szilvi jelenléte, sőt, szerinte gonosz az egykori modell.

Szalontai Szilvi önként távozott a TV2 reality műsorából, ugyanis egy telefonhívást kapott, hogy édesanyja rosszul van, így feladta a játékot. Az Origónak elmondta, hogy már jobban van az édesanyja, viszont hullámzó az egészségügyi állapota.

Szalontai Szilvi az édesanyjával

Kiesése után szembesült azzal, hogy Kiara Lord egyfolytában sértegette őt és szövetkezett ellene, ezek után pedig jogi lépéseket fontolgat. „Ha a szubjektív véleményét elmondja, már az is sértő. Nem intelligens, felnőtt emberhez méltó módon mondta el a véleményét, hanem teljesen alpári stílusban. Az összes megnyilvánulása olyan aljas szinten történt, ami bicskanyitogató.

Történeteket kreált mindenkiről, melyek teljesen valótlanok, ez ellen jogi lépéseket is lehet tenni

– kezdte lapunknak Szalontai Szilvi, aki elárulta, hogy kezdetben naivan állt Kiara Lordhoz, kapcsolatuk pedig pozitívan indult.

„Teljesen vakon voltam Kiarával kapcsolatban. Azt gondoltam, hogy nem érti hogyan működöm, majd megláttam a valódi énjét. Az első találkozásunk alkalmával megdicsért, hogy milyen jó hangom van, milyen szép vagyok, majd elmondta, hogy a legjobb barátja, Lakatos Levente nagy rajongóm. Akkor kedvesen és barátságosan állt hozzám, amit már akkor fenntartásokkal kezeltem” – tette hozzá.

Ennek ellenére úgy érzi, hogy ő lett Kiara Lord első számú ellensége és számtalan módon meg lett alázva. „Mindenféle előzmény nélkül állt belém az első perctől fogva, holott nem is ismert. Folyamatosan manipulálta a többieket, főleg a férfiakat. Azt gondolom, hogy ő az életben is ezt tanulta, ehhez ért egyedül. Mikit is odaédesgette magához, aki mivel figyelmet kapott Kiarától és Petrától, úgy repkedett, mint egy pillangó. Kiara és Petra azt gondolták, hogy engem egy perc alatt kitesznek a játékból, de nem így lett” – részletezte.

Úgy gondolja, hogy Kiara Lord idegösszeomlást kapott a műsorban és azért sírt, mert kiborult. A saját csapdájába esett bele, ennek köszönhetően búcsúzott a játéktól. Saját bevallása szerint kényszerpályán volt a műsorban, ugyanis bár elhatározta, hogy mindenkivel jó viszonyt ápol majd, Kiara Lord és Dávid Petra folyamatosan ellehetetlenítették a helyzetét.