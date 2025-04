A 2018-as Miss World Hungary győztese, Szarvas Andi 2024 szeptemberében jelentette be, hogy első gyermekét várja. A fiatal lány és férje, Zsolt közösen tervezték a babaszobát és izgatottan várták kislányuk érkezését, aki márciusban született meg.

„Minden rendben és nagyon jól vagyunk, szokjuk egymást” – kezdte Andi. „Azt mondják, hogy egy hónaposan még nem szokott kialakulni a napi rutin, de nálunk valami már kezd kirajzolódni” – tette hozzá.

A fiatal anyuka elárulta, hogy már most igyekeznek kialakítani egy napi rutint, ami a várakozásokkal ellentétben meglepően jól alakul. Bár a mindennapokban akadnak könnyebb és nehezebb pillanatok, összességében minden rendben van. A kislány nyugodt, boldog baba, hatalmas szemeivel és sűrű hajával már most mindenkit elbűvöl. Bár egyelőre még csak foltokat lát, érdeklődve figyeli a szüleit, csücsörít, mosolyog, sőt, már hangokat is kiad. A kezdeti időszak természetes velejárója a hasfájás is, ami kislányát sem kerülte el.

Vannak kritikusabb napok, olyankor el vagyok veszve, ott minden borul, egy héten kétszer-háromszor azért előfordul.

Ez most még egy túlélő üzemmód. Amikor fent van, néha várom, hogy elaludjon, de amikor meg alszik, akkor úgy hiányzik, hogy legszívesebben felkelteném”–magyarázta.

Zina születése nem egészen a tervek szerint alakult, hiszen végül császármetszéssel jött világra. A köldökzsinór a testére tekeredett, így nem tudott megfelelően beágyazódni a szüléshez.

„Nem tudott olyan pozícióba helyezkedni, hogy elinduljon előre. Kíváncsi lettem volna, milyen a szülés, én lélekben arra készültem, bár már a császárral is megbarátkoztam.

Viszont az utána lévő regenerálódás nem könnyű, bárki bármit mond, első nap brutálisan fájdalmas volt felállni.

Zsolti szerencsére bent volt velem és ő ugrott, hogyha kellett. Én fiatal vagyok és edzett, de kellett másfél hét, mire azt éreztem, hogy ki tudok egyenesedni a vágás miatt és tudok úgy menni, ahogy szeretnék. Mára már jól vagyok, légzőgyakorlatokat végzek és erősítem a hasfalamat. Még van hasam, de szépen húzódik vissza”–részletezte a Metropolnak.