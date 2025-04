Péntek-Gyulai Virág a közösségi oldalán több bejegyzésben is betekintést engedett a Miss Eurasia kulisszái mögé – megosztotta például a bikinis fotózás pillanatait, illetve a piros ruhás gálavacsorán való részvételét is. Most örömhírrel jelentkezett: a versenyen őt választották Európa legszebb nőjének.

Királynő lettem! Miss Europe of Eurasia 2025

– számolt be róla egy friss bejegyzésben.