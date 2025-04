Szulák Andrea Isztambulból jelentkezett: így élte át a földrengést

Mint írtuk, hatalmas földrengés rázta meg Isztambult szerdán, ráadásul a földmozgások idején kinn tartózkodott Köllő Babett 15 éves lánya, Milla is, aki egy tanulmányi kirándulás miatt utazott Törökországba. A műsorvezető elmondta, hogy bár lánya jól van, de nagyon aggódnak érte, és alig várják, hogy hazajöjjön. Most kiderült, hogy Szulák Andrea is Isztambulban van, és valószínűleg ő is átélte a hatalmas földrengést, de úgy tűnik, hogy ő is jól van, szerencsésen megúszták a nagyobb bajt.

Szulák Andrea bár nem részletezte, hogy mikor utazott és azt sem, hogy mikor tér haza, de egy étteremből jelentkezett, ahol épp egy születésnapot ünnepeltek és szemmel láthatóan jól érezték magukat, így az aggódó ismerősei is tudhatják, hogy minden rendben van, és szerencsésen átvészelték az ottani nehezebb napokat.

