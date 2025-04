Megszólalt az eljegyzésről Szuperák Barbara

Mint írtuk, Jolly hat év után eljegyezte Szuperák Barbarát, aki valósággal sokkot kapott, egyáltalán nem számított a lánykérésre.

„Egyáltalán nem számítottam rá, hogy megkéri a kezem. Mindig úgy gondoltam az eljegyzésemre, hogy biztosan nem fogok sírni, hogy annyira elérzékenyülnék. De nyilván akkor jön rá az ember, hogy ez milyen érzés, amikor letérdel elé az az ember, akit szeret.

Gyönyörű helyen volt az egész, egy hídon mentünk át a tengeren, ahol volt egy kis oltárszerűség, bementünk, letérdelt elém, akkor lepörgött előttem az elmúlt hat év, és rögtön elkezdtem sírni, na igen, kicsit sokkot kaptam!

Nekem most kérték meg először a kezem, remélem, utoljára is, nem volt még ilyenben részem, amikor átéli az ember, nem is lehet elmondani, milyen! Olyan csodálatos érzés, hogy ezt egyszer át kell élni!” – mesélte Szuperák Barbara a Borsnak.

Szuperák Barbara és Jolly eljegyzési posztja:

„Tényleg annyira meglepődtem, sokkot kaptam, hogy hirtelen köpni, nyelni nem tudtam, nem tudtam megszólalni. Jolly kérdezte végül, hogy na, akkor mi a válasz? Hát IGEN, így csupa nagybetűvel.

Álomszerű volt az egész, pont egy szép kis rózsaszín ruhában voltam, és a gyűrű is annyira szép. Olyan igazi hercegnős, amilyenre vágytam.

Nekem az fontos volt, ha valaki megkéri a kezem, ismernie kell annyira, hogy tudja, minek fogok örülni. És így lett! Jolly minden álmomat megvalósította! Annak is örültem, hogy volt videós, meg lett örökítve az egész. Mindig is így álmodtam meg, hogy a nagy pillanatot valaki majd megörökíti. Mert ez egy olyan emlék, amit szeretnék majd megmutatni az unokáknak!” – mondta az újdonsült menyasszony.