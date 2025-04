Köztük lehet a Tankcsapda új gitárosa – fotó

Egyelőre nem tudni, ki érkezik a Tankcsapdába a 13 év után távozó Sidi, Sidlovics Gábor helyére. Egy korábbi közös kép kapcsán már a Roadból ismert Goya, Goyán B. Zsolt neve is felmerült, most pedig újabb tíz gitárosról készített a zenekar egy montázst, amelyet meg is osztott a közösségi oldalain:

A zenészek nevén kívül más információt a kísérőszövegben sem közölt a Tankcsapda, de bizonyára valamiféle shortlistről, netán a rajongóknak szánt rejtvényről van szó. Ha nem tíz vendéggitárossal készítik el a következő lemezt, akkor alighanem közülük kerül ki a Tankcsapda új tagja: