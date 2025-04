Két év szünet után visszatért a The Last of Us

Folytatódott a népszerű posztapokaliptikus sorozat, a videojáték nyomán készült The Last of Us, a második évad az Egyesült Államokban április 13-án, itthon április 14-én debütált a Maxon.

The Last of Us

Fotó: HBO

Visszatért a The Last of Us

Pedro Pascal és Bella Ramsey megismétlik korábbi szerepüket, miközben a második szezonban megjelenik többek között a legutóbb az Almaecetben látott Kaitlyn Dever vagy épp Catherine O'Hara, Kevin anyukája a Reszkessetek, betörők!-ből.

Jó hír a rajongóknak, hogy az HBO még a második évad indulása előtt megrendelte a harmadikat is – ahogy arról az Entertainment Weekly beszámolt a napokban.

Bella Ramsey és Isabela Merced a The Last of Us sorozatban

Fotó: IMDb

Ki az az Isabela Merced?

Isabela Yolanda Moner, 2019 óta Isabela Merced amerikai színész- és énekesnő, a The Last of Us új szereplője. A Nickelodeon 100 dolog a gimi előtt című televíziós sorozatból ismert, melyben CJ Martint játszotta. Olyan filmekben szerepelt, mint a Transformers: Az utolsó lovag (2017), az Instant család (2018) és a Sicario 2. – A zsoldos (2018). 2019-ben a Dóra és az elveszett Aranyváros című film főszereplője volt. 2014–2017 között Kate hangját kölcsönözte a Nickelodeon Dóra és barátai című animációs sorozatában.

A The Last of Us 2023 egyik nagy durranása volt, nyolc Emmy-djíat kapott, a túlélős sorozatok, a sci-fik hívei nagyon szerették az első évadot. A sorozat 8,7 ponton áll az IMDb-n, ami nagyon jó, d a 2. évad 1. részétől nem ájultak el a rajongók, csak 7,7 ponton áll.

Itt egy előzetes a 2. évadhoz: